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Wille na sprzedaż w Distretto di Lugano, Szwajcaria

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2 obiekty total found
Willa w Lugano, Szwajcaria
Willa
Lugano, Szwajcaria
Powierzchnia 700 m²
Ten rzadki luksusowy hotel znajduje się pięć minut od centrum Lugano. Zasypana słońcem nieru…
$4,78M
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Agencja
Аталанта
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Willa 15 pokojów w Lugano, Szwajcaria
Willa 15 pokojów
Lugano, Szwajcaria
Pokoje 15
Powierzchnia 1 500 m²
Liczba kondygnacji 3
Luksusowa 15-pokojowa willa z przepięknym widokiem na jezioro i góry w elitarnej prestiżowej…
$57,63M
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Agencja
ESTATE-SERVICE24
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch
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Parametry nieruchomości w Distretto di Lugano, Szwajcaria

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