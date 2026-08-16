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Mieszkania na sprzedaż w Distretto di Lugano, Szwajcaria

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2 obiekty total found
Mieszkanie 5 pokojów w Lugano, Szwajcaria
Mieszkanie 5 pokojów
Lugano, Szwajcaria
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Luksusowy apartament z panoramicznym widokiem na jezioro w samym sercu Lugano!Oferujemy na s…
$4,11M
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Agencja
ESTATE-SERVICE24
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch
Mieszkanie 15 pokojów w Lugano, Szwajcaria
Mieszkanie 15 pokojów
Lugano, Szwajcaria
Sypialnie 15
Powierzchnia 1 500 m²
Liczba kondygnacji 3
Luksusowa 15-pokojowa willa z przepięknym widokiem na jezioro i góry w elitarnej prestiżowej…
$58,10M
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Parametry nieruchomości w Distretto di Lugano, Szwajcaria

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