Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Słowenia
  3. Vrhnika
  4. Komercyjne
  5. Zakład produkcyjny

Pomieszczenia produkcyjne na sprzedaż w Vrhnika, Słowenia

Zakład produkcyjny Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
BUSINESS, PRODUCTION OF ELECTRICITY, HEAT AND PELLETS w Stara Vrhnika, Słowenia
BUSINESS, PRODUCTION OF ELECTRICITY, HEAT AND PELLETS
Stara Vrhnika, Słowenia
Biznes gotowyPellet, ciepło i energia elektryczna w środkowej Słowenii. Działa na wiórów drz…
$10,88M
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się