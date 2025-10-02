Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Słowenia
  3. Upravna enota Sezana
  4. Komercyjne
  5. Hotel

Hotele na sprzedaż w Upravna enota Sezana, Słowenia

Hotel Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
READY BUSINESS w Komen, Słowenia
READY BUSINESS
Komen, Słowenia
Pokoje 8
Biznes gotowyPracujący minihotel na 8 pokoi, obecnie wynajęty za 5000 euro / miesiąc netto. …
$703,609
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się