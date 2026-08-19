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Wille na sprzedaż w Upravna Enota Ljubljana, Słowenia

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Lublana
18
Willa Usuwać
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20 obiektów total found
Willa w Upravna Enota Ljubljana, Słowenia
Willa
Upravna Enota Ljubljana, Słowenia
Powierzchnia 125 m²
Nowy dom z jednym z najpiękniejszych widoków AdriatykuNa sprzedaż jest nowy dom jednoosobowy…
$1,09M
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Willa w Upravna Enota Ljubljana, Słowenia
Willa
Upravna Enota Ljubljana, Słowenia
Powierzchnia 101 m²
Townhouse z częściowym widokiem na Adriatyk.Mały dom o powierzchni 101 m2, zbudowany w 1920 …
$448,098
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Willa w Upravna Enota Ljubljana, Słowenia
Willa
Upravna Enota Ljubljana, Słowenia
Powierzchnia 214 m²
Prywatna rezydencja z widokiem na morzeOferujemy Państwu ekskluzywną sprzedaż całkowicie pry…
$1,74M
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Willa w Upravna Enota Ljubljana, Słowenia
Willa
Upravna Enota Ljubljana, Słowenia
Powierzchnia 286 m²
Nowoczesny dom w centrum LublanyW dogodnej lokalizacji, w pobliżu centrum, nowoczesny dom z …
$2,34M
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Willa w Upravna Enota Ljubljana, Słowenia
Willa
Upravna Enota Ljubljana, Słowenia
Powierzchnia 109 m²
Dom z widokiem na morze otoczony gajami oliwnymiOddzielnie stojący częściowo odnowiony kamie…
$1,16M
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Willa w Upravna Enota Ljubljana, Słowenia
Willa
Upravna Enota Ljubljana, Słowenia
Powierzchnia 208 m²
Exclusive nowoczesny dom z pięknym widokiem na Koper i TriesteDom z pięknym otwartym widokie…
$1,04M
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LDV InvestLDV Invest
Willa w Medvode, Słowenia
Willa
Medvode, Słowenia
Powierzchnia 130 m²
W jednym z najpiękniejszych i jednocześnie najbardziej chronionych naturalnych zakątków Słow…
$798,460
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Willa w Upravna Enota Ljubljana, Słowenia
Willa
Upravna Enota Ljubljana, Słowenia
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 720 m²
Aparthotel przed Aqualune Water Park.Kompleks turystyczny 7 apartamentów (6 apartamentów i j…
$1,86M
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Willa w Upravna Enota Ljubljana, Słowenia
Willa
Upravna Enota Ljubljana, Słowenia
Powierzchnia 225 m²
Liczba kondygnacji 3
Dom w 5 minut spacerem od Tivoli Center i Park, LubljanaOddzielony dom w cichej zielonej oko…
$767,857
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Willa w Upravna Enota Ljubljana, Słowenia
Willa
Upravna Enota Ljubljana, Słowenia
Powierzchnia 163 m²
Zwracamy Państwa uwagę na pięć nowych domów od słynnego producenta Lumar, znajduje się w cic…
$952,986
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Willa w Upravna Enota Ljubljana, Słowenia
Willa
Upravna Enota Ljubljana, Słowenia
Powierzchnia 263 m²
Dom w centrum LublanaW jednej z najbardziej atrakcyjnych dzielnic Ljublany, w spokojnej częś…
$2,40M
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Willa w Upravna Enota Ljubljana, Słowenia
Willa
Upravna Enota Ljubljana, Słowenia
Powierzchnia 348 m²
Dom z basenem i widokiem na Morze AdriatyckieOferujemy Państwu piękny dom w cichym miejscu z…
$1,72M
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Willa 4 pokoi w Vodice, Słowenia
Willa 4 pokoi
Vodice, Słowenia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 253 m²
Liczba kondygnacji 2
Sprzedajemy słoneczny, odosobniony, przestronny dom o powierzchni 353m ² na powierzchni 2,00…
$1,46M
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Willa w Upravna Enota Ljubljana, Słowenia
Willa
Upravna Enota Ljubljana, Słowenia
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 720 m²
Aparthotel przed Aqualune Water Park.Kompleks turystyczny 7 apartamentów (6 apartamentów i j…
$1,84M
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Willa w Upravna Enota Ljubljana, Słowenia
Willa
Upravna Enota Ljubljana, Słowenia
Powierzchnia 250 m²
Liczba kondygnacji 1
Nowy dom w jednym z najlepszych obszarów Ljubljana- w Trnovo.Nowoczesny dom jest przeznaczon…
$2,38M
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Willa w Upravna Enota Ljubljana, Słowenia
Willa
Upravna Enota Ljubljana, Słowenia
Powierzchnia 507 m²
Willa początku ubiegłego wieku w centrum Lublany.Piękna stara willa z wyjątkową lokalizacją …
$1,15M
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Willa w Upravna Enota Ljubljana, Słowenia
Willa
Upravna Enota Ljubljana, Słowenia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 461 m²
Liczba kondygnacji 2
Ta wspaniała rezydencja oferuje harmonijne połączenie miejskiego komfortu i naturalnego pięk…
$3,49M
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Willa w Upravna Enota Ljubljana, Słowenia
Willa
Upravna Enota Ljubljana, Słowenia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 168 m²
Liczba kondygnacji 3
Połowa domu jest na sprzedaż dla 2 rodzin.Na pierwszym piętrze znajduje się przestronny salo…
$1,08M
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Willa w Upravna Enota Ljubljana, Słowenia
Willa
Upravna Enota Ljubljana, Słowenia
Powierzchnia 316 m²
Dom dla kilku apartamentów z dużym lądem z pięknym widokiem na moczary soli.Dom znajduje się…
$3,49M
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Willa w Upravna Enota Ljubljana, Słowenia
Willa
Upravna Enota Ljubljana, Słowenia
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 500 m²
Willa została całkowicie odnowiona od 2011 roku z najwyższymi standardami. Wszystkie etapy r…
$1,57M
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Parametry nieruchomości w Upravna Enota Ljubljana, Słowenia

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