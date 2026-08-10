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Domy na sprzedaż w Upravna Enota Domzale, Słowenia

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Menges
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6 obiektów total found
Willa w Topole, Słowenia
Willa
Topole, Słowenia
Powierzchnia 160 m²
Dwupokojowy dom w Kranjsku Gore - popularny ośrodek narciarski alpejskiOddzielny dom, garaż,…
$914,040
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Dom w Domzale, Słowenia
Dom
Domzale, Słowenia
Powierzchnia 332 m²
Umeblowany dom na elitarnym przedmieściu Lublany.W pełni wyposażony dom rodzinny w doskonałe…
$802,685
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Willa w Topole, Słowenia
Willa
Topole, Słowenia
Powierzchnia 362 m²
Nowy dom w popularnym ośrodku BledPiękne, spokojne miejsce w Bled oferuje możliwość łączenia…
$574,427
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LDV InvestLDV Invest
Willa w Topole, Słowenia
Willa
Topole, Słowenia
Powierzchnia 213 m²
Bohinska jest szybka. Dom znajduje się 7 km od słynnego Alpine Lake Bohinj.W cichej lokaliza…
$741,268
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Dom w Domzale, Słowenia
Dom
Domzale, Słowenia
Powierzchnia 400 m²
Nowy luksusowy dom na popularnym przedmieściu Lublana.W wyjątkowym miejscu, otoczonym przez …
$2,15M
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Dom 5 pokojów w Lukovica, Słowenia
Dom 5 pokojów
Lukovica, Słowenia
Sypialnie 5
Powierzchnia 508 m²
Liczba kondygnacji 3
Położony zaledwie 25 km od Lublana i otoczony przez naturę, wejść w piękne tereny tego Swiss…
$2,55M
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Agencja
AGENCIJA Elite
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch

Typy nieruchomości w Upravna Enota Domzale.

wille

Parametry nieruchomości w Upravna Enota Domzale, Słowenia

Tanie
Luksusowe
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