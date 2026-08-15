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Domy na sprzedaż w Maribor, Słowenia

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wille
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5 obiektów total found
Dom w Maribor, Słowenia
Dom
Maribor, Słowenia
Powierzchnia 675 m²
Willa pod koniec XIX wieku, zbudowana przez architekta J. R. Klotza, jest pięknym przykładem…
$2,87M
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Willa w Maribor, Słowenia
Willa
Maribor, Słowenia
Powierzchnia 675 m²
Willa pod koniec XIX wieku, zbudowana przez architekta J. R. Klotza, jest pięknym przykładem…
$2,91M
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Willa w Maribor, Słowenia
Willa
Maribor, Słowenia
Powierzchnia 675 m²
Willa pod koniec XIX wieku, zbudowana przez architekta J. R. Klotza, jest pięknym przykładem…
$2,93M
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Willa w Maribor, Słowenia
Willa
Maribor, Słowenia
Powierzchnia 882 m²
Luksusowa willa w jednym miejscuEkstra luksusowa willa znajduje się w pięknej i odosobnionej…
$2,54M
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Dom 2 pokoi w Ruperce, Słowenia
Dom 2 pokoi
Ruperce, Słowenia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 195 m²
Liczba kondygnacji 2
Projekt "Between Hills and Stars" jest unikalną koncepcją i wzornictwem życia, położony w ma…
$1,03M
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Agencja
AGENCIJA Elite
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Parametry nieruchomości w Maribor, Słowenia

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