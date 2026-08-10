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Hotele na sprzedaż w Koper, Słowenia

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1 obiekt total found
Hotel 1 146 m² w Koper, Słowenia
Hotel 1 146 m²
Koper, Słowenia
Powierzchnia 1 146 m²
Na sprzedaż znajduje się butikowa winnica, kompleks turystyczny, położony w trzecim etapie b…
$1,57M
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