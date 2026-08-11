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Domy na sprzedaż w Celje, Słowenia

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1 obiekt total found
Dom 3 pokoi w Smartno v Rozni dolini, Słowenia
Dom 3 pokoi
Smartno v Rozni dolini, Słowenia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 455 m²
Liczba kondygnacji 3
Odkryj unikalny obiekt turystyczny i miejsce imprez położony w spokojnych wzgórzach nad Celj…
$2,25M
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Agencja
AGENCIJA Elite
Języki komunikacji
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Parametry nieruchomości w Celje, Słowenia

Tanie
Luksusowe
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