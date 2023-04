Praga to stolica Czech i jeden z największych ośrodków turystycznych na kontynencie europejskim. To miejsce, do którego warto przyjechać, aby docenić unikalną starożytną architekturę, odwiedzić gotyckie kościoły i wybrać się na przejażdżkę po malowniczej Wełtawie. Wielu obcokrajowców, którzy przyjeżdżają do stolicy Czech w celach turystycznych, w końcu zostaje na stałe, kupując tu mieszkania i apartamenty.

Co przyciąga obcokrajowców do Pragi

Obcokrajowcy kupują tu mieszkania, wiedząc, że to opłacalna inwestycja. Oto tylko kilka korzyści z zakupu metrów kwadratowych w stolicy Czech:

bezpłatne szkolnictwo wyższe — dostępne dla wszystkich: zarówno Czechów, jak i obcokrajowców;

racjonalna inwestycja w przyszłość — koszt metra kwadratowego rośnie średnio o 6–10% rocznie;

możliwość zarabiania na wynajmie swojego mieszkania;

życie w pięknym europejskim kraju o czystym środowisku i wysokim standardzie życia.

Jakie mieszkania można kupić w Pradze i za ile

Wszystkie nieruchomości w Pradze można z grubsza podzielić na wtórne i nowe. Mieszkania w starszych budynkach znajdują się głównie w centrum. Są one dobrej jakości konstrukcyjnej. Średni koszt mieszkania z drugiej ręki w Pradze to 4000–5000 euro za metr kwadratowy.

Nowe budynki są aktywnie budowane na obrzeżach miasta i na przedmieściach. Metr kwadratowy w nich szacowany jest na 3000–6000 euro. Za tę cenę nabywcy otrzymują przestronne mieszkanie o oryginalnym układzie. Mieszkanie w Pradze można kupić tanio w nowym budynku tylko od dewelopera na etapie wykopu pod fundamenty.

Najlepsze miejsca do zakupu nieruchomości

Stolica Czech podzielona jest na 10 dzielnic. Praga 1 jest tradycyjnie uważana za najdogodniejszą lokalizację do zakupu mieszkania. Jest to historyczne centrum miasta, gdzie znajduje się cała ważna infrastruktura i atrakcje.

Ci, którzy chcą mieszkać w otoczeniu parków i skwerów, mogą zdecydować się na Pragę 4. Jest to jedna z najbardziej zielonych i największych dzielnic miasta. Można wybrać na sprzedaż jednopokojowe i dwupokojowe mieszkania w Pradze o różnych klasach, od ekonomicznych po luksusowe. Można też kupić małe studio o powierzchni 20+ metrów kwadratowych w przystępnych cenach.

Praga to idealne miejsce do życia. Znajdziesz tu niskie ceny artykułów spożywczych, dobre warunki środowiskowe i szeroki wybór miejsc do wypoczynku. Więcej o mieszkaniach dostępnych do kupienia w stolicy Czech można dowiedzieć się na portalu REALTING.