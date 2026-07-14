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Domy na sprzedaż w województwo lubelskie, Polska

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1 obiekt total found
Dom w Łosiniec, Polska
Dom
Łosiniec, Polska
Powierzchnia 185 m²
Komfortowy dom jednorodzinny z dużym ogrodem i tarasem – Łosiniec
$236,637
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Agencja
Zaitseva Estates
Języki komunikacji
Русский, Polski
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Parametry nieruchomości w województwo lubelskie, Polska

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