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Mieszkania na sprzedaż w gmina Czarnkow, Polska

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1 obiekt total found
Mieszkanie w Smieszkowo, Polska
Mieszkanie
Smieszkowo, Polska
Powierzchnia 1 119 m²
Działki budowlane w Śmieszkowie – świetna lokalizacja, świetna cena!OBNIŻKA
$23,601
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Agencja
Zaitseva Estates
Języki komunikacji
Русский, Polski
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Parametry nieruchomości w gmina Czarnkow, Polska

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