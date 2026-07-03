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Wille na sprzedaż w Paragwaj

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1 obiekt total found
Willa 6 pokojów w Region Oriental, Paragwaj
Wyróżnienie Cena obniżona
Willa 6 pokojów
Region Oriental, Paragwaj
Pokoje 6
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 74 000 m²
Liczba kondygnacji 1
Wyjątkowa luksusowa willa w Paragwaju z 7,4 ha działki, basen nieskończoności, jacuzzi, wars…
$460,466
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Parametry nieruchomości w Paragwaj

Tanie
Luksusowe
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