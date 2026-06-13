Pobyt stały w Paragwaj

Informacje o programie imigracyjnym

Paragwaj uruchomił nowy program Przełęczy Inwestorskiej na światowym rynku migracji inwestycyjnej, wprowadzając bardziej elastyczną i zorientowaną na inwestycje ścieżkę do bezpośredniego stałego pobytu.

Program oferuje obecnie cztery różne ścieżki inwestycji: 70 000 dolarów produktywnych inwestycji biznesowych wymagających tworzenia miejsc pracy; 150 000 dolarów projektu turystycznego. Z biznesplanu; 200,000 dolarów opcji nieruchomości; i 200,000 dolarów pasywnych inwestycji w instrumenty finansowe z dwuletnim okresie posiadania.

Niespłaconą zaletą jest ścieżka nieruchomości, w ramach której inwestorzy mogą kwalifikować się jedynie do 30% inwestycji z góry, co pozwala na stopniowe płatności i poprawę efektywności kapitałowej. Proces ten został dodatkowo wzmocniony przez przyspieszone zatwierdzenie inwestycji (CIE) wydane w ciągu pięciu dni roboczych, co zapewnia wczesną pewność przed przetworzeniem rezydentów, co zazwyczaj trwa 3-6 miesięcy.

Przy minimalnych wymogach dotyczących pobytu, ścieżce do obywatelstwa w ciągu około trzech lat oraz rosnącym popycie wynikającym ze wzrostu regionalnego, Paragwaj pojawia się jako jedna z najbardziej atrakcyjnych i strategicznych opcji rezydencji inwestycyjnej w Ameryce Łacińskiej.