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Pobyt stały w Paragwaj

Paragwaj Paragwaj
Termin odbioru: od 3 miesięcy
Koszty: od
$70,000
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Pobyt stały w Paragwaj
Pobyt stały
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Informacje o programie imigracyjnym

Paragwaj uruchomił nowy program Przełęczy Inwestorskiej na światowym rynku migracji inwestycyjnej, wprowadzając bardziej elastyczną i zorientowaną na inwestycje ścieżkę do bezpośredniego stałego pobytu.

Program oferuje obecnie cztery różne ścieżki inwestycji: 70 000 dolarów produktywnych inwestycji biznesowych wymagających tworzenia miejsc pracy; 150 000 dolarów projektu turystycznego. Z biznesplanu; 200,000 dolarów opcji nieruchomości; i 200,000 dolarów pasywnych inwestycji w instrumenty finansowe z dwuletnim okresie posiadania.

Niespłaconą zaletą jest ścieżka nieruchomości, w ramach której inwestorzy mogą kwalifikować się jedynie do 30% inwestycji z góry, co pozwala na stopniowe płatności i poprawę efektywności kapitałowej. Proces ten został dodatkowo wzmocniony przez przyspieszone zatwierdzenie inwestycji (CIE) wydane w ciągu pięciu dni roboczych, co zapewnia wczesną pewność przed przetworzeniem rezydentów, co zazwyczaj trwa 3-6 miesięcy.

Przy minimalnych wymogach dotyczących pobytu, ścieżce do obywatelstwa w ciągu około trzech lat oraz rosnącym popycie wynikającym ze wzrostu regionalnego, Paragwaj pojawia się jako jedna z najbardziej atrakcyjnych i strategicznych opcji rezydencji inwestycyjnej w Ameryce Łacińskiej.

Korzyści
Termin odbioru
Termin odbioru
od 3 miesięcy
Koszty
Koszty
od
$70,000
Dodatkowy dochód
Dodatkowy dochód
Tak
Czas trwania
Czas trwania
6 miesięcy
Przeglądasz
Pobyt stały w Paragwaj
Paragwaj Paragwaj
od
$70,000
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Paraguay Citizenship by naturalization
Paraguay Citizenship by naturalization
Paragwaj Paragwaj
od
$45,000
Typ programu imigracyjnego Obywatelstwo
Termin odbioru od 6 miesięcy
Położony w sercu Ameryki Południowej Paragwaj to ukryty klejnot, który kusi niewykorzystanym potencjałem i niepowtarzalnym urokiem. Oprócz zapierających dech w piersiach krajobrazów i gościnności, Paragwaj oferuje obcokrajowcom drogę do obywatelstwa z wieloma korzyściami. Odkryj urok Paragwa…
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Luxe Real Estate
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