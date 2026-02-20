Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Oman
  3. Muhafazat Zufar
  4. Mieszkania
  5. Dom

Domy na sprzedaż w Muhafazat Zufar, Oman

1 obiekt total found
Dom w Salalah Province, Oman
Dom
Salalah Province, Oman
Liczba kondygnacji 2
Amazi to ekskluzywny kompleks mieszkaniowy premium w kurorcie Hawana Salalah, położonym na w…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Muhafazat Zufar, Oman

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się