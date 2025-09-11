Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Norwegia
  3. Møre og Romsdal
  4. Mieszkania
  5. Dom wolnostojący

Dom wolnostojący na sprzedaż w More og Romsdal, Norwegia

Dom wolnostojący Usuwać
Wyczyść
3 obiekty total found
Dom wolnostojący 7 pokojów w More og Romsdal, Norwegia
Dom wolnostojący 7 pokojów
More og Romsdal, Norwegia
Pokoje 7
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 70 m²
Liczba kondygnacji 2
Piekarnia z sklepem. Tradycyjny norweski styl budowy rok 1905. Własny piec z kamienia piekar…
$128,423
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Prywatny sprzedawca
Języki komunikacji
English, Dutch
Dom wolnostojący 7 pokojów w More og Romsdal, Norwegia
Dom wolnostojący 7 pokojów
More og Romsdal, Norwegia
Pokoje 7
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 126 m²
Liczba kondygnacji 2
Biały dom piękne położenie. Tradycyjna norweska budowa. Własny port. JacuzziBudowa budynkuDo…
$258,512
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Prywatny sprzedawca
Języki komunikacji
English, Dutch
Dom wolnostojący 7 pokojów w More og Romsdal, Norwegia
Dom wolnostojący 7 pokojów
More og Romsdal, Norwegia
Pokoje 7
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 164 m²
Liczba kondygnacji 2
Storholmen znajduje się na południe od Kvamsøya w Møre og Romsdal, która jest pierwszą wyspą…
$357,940
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Prywatny sprzedawca
Języki komunikacji
English, Dutch
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w More og Romsdal, Norwegia

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się