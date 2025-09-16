Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Macedonia Północna
  3. Municipality of Karposh
  4. Komercyjne
  5. Gotowy biznes

Biznes na sprzedaż w Municipality of Karposh, Macedonia Północna

Gotowy biznes Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
READY BUSINESS w Municipality of Karposh, Macedonia Północna
READY BUSINESS
Municipality of Karposh, Macedonia Północna
Biznes gotowyW północnej Macedonii ziemia z działającą elektrownią słoneczną o mocy 600 MW w…
$1,05M
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się