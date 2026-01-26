Usługi

Osobna sypialnia z podwójnym łóżkiem z pościelą i ręcznikami. Salon z rozkładaną sofą i mini kuchnią: lodówka, płytki indukcyjne, kuchenka mikrofalowa, czajnik, naczynia stołowe, okulary, szampon. Łazienka z prysznicem. Parking na terytorium Na ulicy znajduje się strefa rekreacyjna z leżakami, hamak, huśtawki, grill i ognisko, wypożyczalnia rowerów (dostępne w sezonie) Dodatkowo zapłacony: węgiel (za dodatkową opłatą) - 12 rubel paczka drzewny brzoza suchy (za dodatkową opłatą) - 15 rubel. 10. Kominek (za dodatkową opłatą) - 20 rubel. taczka z drewna opałowego.

Sauna fińska na brzozie z basenem i pokojem wypoczynkowym - 60 rubli na godzinę (minimalna rezerwacja 3 godziny). Arkusze są wliczone w cenę. Basen 2x2 z pistoletem do masażu. Temperatura wody 24 stopnie. (oczyszczanie wody aktywnym tlenem (bez użycia chloru!) Duży pokój odpoczynku: prysznic, tv, centrum muzyki, zastaw stołowych, okulary. Bilard (amerykański basen). Tenis stołowy. Trenerzy sportowi.

Mini muzeum codziennego życia z całego wieku.