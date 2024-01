Компания ATLANT INTERNATIONAL GROUP LTD

Opis

ATLANT INTERNATIONAL GROUP LTD – międzynarodowa spółka prawnicza,

z zespołem profesjonalistów z ponad 10-letnim doświadczeniem w dziedzinie imigracji inwestycyjnej, migracji dla obywateli niezależnych finansowo oraz usług finansowych dla przedsiębiorstw.

Głównym obszarem specjalizacji jest prawo imigracyjne.

Wiele lat pomyślnej realizacji programów uzyskiwania zezwoleń na pobyt, pobytu stałego i obywatelstwa uczyniło specjalistów ATLANT INTERNATIONAL czołowymi ekspertami na międzynarodowym rynku usług imigracyjnych. Opracowujemy optymalne rozwiązania i oferujemy najlepsze programy imigracyjne, aby osiągnąć cele klienta.

Założyciele ATLANT INTERNATIONAL GROUP LTD to specjaliści międzynarodowej klasy, którzy przez lata pracy w branży obsługi klientów prywatnych, zamożnych zdobyli zaufanie kilku państw, kilkuset partnerów i kilku tysięcy klientów, zdobyli dobrą reputację i podniósł jakość usług do najwyższego poziomu.