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Domy na sprzedaż w Okręg West Coast, Gambia

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Sukuta
3
12 obiektów total found
Dom w Brikama, Gambia
Dom
Brikama, Gambia
Doświadcz doskonałej mieszanki komfortu i wygody w tym oszałamiającym domu jednorodzinnym w …
$75,862
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International real estate agency Habita
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Dom w Sukuta, Gambia
Dom
Sukuta, Gambia
Sukuta, Kombo North, Gambia, prezentuje ten wspaniały 4 sypialnia, 4-łazienka jednorodzinny …
$344,828
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Agencja
International real estate agency Habita
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Dom w Brikama, Gambia
Dom
Brikama, Gambia
Piękny dom jest harmonijną mieszanką elegancji, komfortu i ciepła, tworząc przestrzeń, która…
$214,865
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Agencja
International real estate agency Habita
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LDV InvestLDV Invest
Dom w Sukuta, Gambia
Dom
Sukuta, Gambia
$203,640
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Agencja
International real estate agency Habita
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Dom w Tanji, Gambia
Dom
Tanji, Gambia
$114,370
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Agencja
International real estate agency Habita
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Dom w Jambanjelly, Gambia
Dom
Jambanjelly, Gambia
$82,759
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International real estate agency Habita
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Dom w Bartukunku, Gambia
Dom
Bartukunku, Gambia
Sanyang, jedno z głównych miejsc mieszkalnych w Gambii, prezentuje wspaniały nowy w pełni od…
$94,595
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Agencja
International real estate agency Habita
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Szeregowiec w Sukuta, Gambia
Szeregowiec
Sukuta, Gambia
Doświadcz najlepszych z Bijilo mieszka w tym oszałamiającym 2-piętrowym domu rzędowym, dosko…
$40,651
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Agencja
International real estate agency Habita
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Dom w Sanyang, Gambia
Dom
Sanyang, Gambia
Sanyang, jedno z głównych miejsc mieszkalnych w Gambii, prezentuje wspaniały nowy w pełni od…
$202,156
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Agencja
International real estate agency Habita
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Dom w Ghanatown, Gambia
Dom
Ghanatown, Gambia
$73,969
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Agencja
International real estate agency Habita
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Dom w Brufut, Gambia
Dom
Brufut, Gambia
$179,310
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Agencja
International real estate agency Habita
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Dom w Bonto, Gambia
Dom
Bonto, Gambia
Położony między bujnymi zielonymi przestrzeniami i w pobliżu tętniącego życiem życia miasta …
$47,297
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Agencja
International real estate agency Habita
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Parametry nieruchomości w Okręg West Coast, Gambia

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