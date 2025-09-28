Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Gambia
  3. Brikama
  4. Wynajem długoterminowy
  5. Dom

Wynajem długoterminowy domy w Brikama, Gambia

3 obiekty total found
Dom 5 pokojów w Sukuta, Gambia
Dom 5 pokojów
Sukuta, Gambia
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 152 m²
Piętro 2/2
Kololi Sands Mieszkanie to coś więcej niż tylko wynajem - to styl życia. Położony w jednym z…
$4,112
za miesiąc
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Willa 6 pokojów w Tujereng, Gambia
Willa 6 pokojów
Tujereng, Gambia
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 1 600 m²
Piętro 2/2
Witamy w Villa Sirah, niezwykłej rezydencji, która redefiniuje luksus życia wzdłuż pięknej l…
$4,434
za miesiąc
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Luxury Beachfront 3 Bedroom Villa with Pool | Long Term rental | Brufut Heights w Sukuta, Gambia
Luxury Beachfront 3 Bedroom Villa with Pool | Long Term rental | Brufut Heights
Sukuta, Gambia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Liczba kondygnacji 2
Luxury 3 Bedroom Villa with Pool in Brufut Heights, First Line with Seaview Long-term ren…
$4,545
za miesiąc
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Brikama, Gambia

z Widok na morze
z Basen