  1. Realting.com
  2. Finlandia
  3. Yli Ii
  4. Mieszkania
  5. Dom

Domy na sprzedaż w Yli Ii, Finlandia

2 obiekty total found
Dom 4 pokoi w Pahkala, Finlandia
Dom 4 pokoi
Pahkala, Finlandia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 138 m²
Piętro 1/1
Skontaktuj się z przedstawicielem Habita, aby uzyskać więcej informacji na temat tego obiektu.
$17,560
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Dom 6 pokojów w Pahkala, Finlandia
Dom 6 pokojów
Pahkala, Finlandia
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 130 m²
Piętro 1/1
$20,989
Zostaw prośbę
