Długoterminowy wynajem mieszkań i apartamentów z tarasem w Turku sub region, Finlandia

Mieszkanie 2 pokoi w Turku sub region, Finlandia
Mieszkanie 2 pokoi
Turku sub region, Finlandia
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Piętro 5/7
Skontaktuj się z przedstawicielem Habita, aby uzyskać więcej informacji na temat tego obiektu
$1,225
za miesiąc
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
