Domy nad jeziorem na sprzedaż w Fell Lapland sub region, Finlandia

Kittila
13
Kolari
5
2 obiekty total found
Dom 6 pokojów w Muonio, Finlandia
Dom 6 pokojów
Muonio, Finlandia
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 182 m²
Piętro 1/2
Skontaktuj się z przedstawicielem Habita, aby uzyskać więcej informacji na temat tego obiektu.
$784,003
Dom wolnostojący 1 pokój w Kittila, Finlandia
Dom wolnostojący 1 pokój
Kittila, Finlandia
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 19 m²
Piętro 1/1
Zapraszamy do cieszyć Laponii lato w swoim własnym idyllicznym domku! Zaprojektowany do letn…
$57,064
