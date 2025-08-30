Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Finlandia
  3. Fell Lapland sub-region
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie
  6. Widok na góry

Mieszkania w górach na sprzedaż w Fell Lapland sub region, Finlandia

Kolari
7
Kittila
5
Sirkka
5
Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Mieszkanie 3 pokoi w Kolari, Finlandia
Mieszkanie 3 pokoi
Kolari, Finlandia
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 61 m²
Piętro 2/5
Skontaktuj się z przedstawicielem Habita, aby uzyskać więcej informacji na temat tego obiektu.
$232,181
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Udać się

Typy nieruchomości w Fell Lapland sub region.

1 pokojowe
2 pokojowe

Parametry nieruchomości w Fell Lapland sub region, Finlandia

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się