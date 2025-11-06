Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Wynajem długoterminowy nieruchomości komercyjnych w Tornio, Finlandia

4 obiekty total found
Pomieszczenie biurowe 1 150 m² w Tornio, Finlandia
Pomieszczenie biurowe 1 150 m²
Tornio, Finlandia
Powierzchnia 1 150 m²
Piętro 1/1
Skontaktuj się z przedstawicielem Habita, aby uzyskać więcej informacji na temat tego obiektu
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Zakład produkcyjny 105 m² w Tornio, Finlandia
Zakład produkcyjny 105 m²
Tornio, Finlandia
Powierzchnia 105 m²
Piętro 1/1
Skontaktuj się z przedstawicielem Habita, aby uzyskać więcej informacji na temat tego obiektu
$1,525
za miesiąc
Zostaw prośbę
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Nieruchomości komercyjne 67 m² w Tornio, Finlandia
Nieruchomości komercyjne 67 m²
Tornio, Finlandia
Powierzchnia 67 m²
Piętro 1/1
Skontaktuj się z przedstawicielem Habita, aby uzyskać więcej informacji na temat tego obiektu
$1,272
za miesiąc
Zostaw prośbę
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
