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Domy Szeregowe w Tampere, Finlandia

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3 obiekty total found
Szeregowiec w Tampere sub region, Finlandia
Szeregowiec
Tampere sub region, Finlandia
$243,099
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Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Szeregowiec w Tampere sub region, Finlandia
Szeregowiec
Tampere sub region, Finlandia
Skontaktuj się z przedstawicielem Habita, aby uzyskać więcej informacji na temat tego obiektu.
$155,531
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Szeregowiec w Tampere sub region, Finlandia
Szeregowiec
Tampere sub region, Finlandia
Skontaktuj się z przedstawicielem Habita, aby uzyskać więcej informacji na temat tego obiektu.
$195,584
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Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Trustmont CapitalTrustmont Capital
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Parametry nieruchomości w Tampere, Finlandia

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