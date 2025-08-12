Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy na sprzedaż w Sodankyla, Finlandia

2 obiekty total found
Dom 3 pokoi w Sodankyla, Finlandia
Dom 3 pokoi
Sodankyla, Finlandia
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 158 m²
Piętro 1/3
Dom w Sattanen, Sodankylä, szuka nowych właścicieli. Ten trzypiętrowy dom posiada duży salon…
$214,313
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Dom wolnostojący 3 pokoi w Unarin Luusua, Finlandia
Dom wolnostojący 3 pokoi
Unarin Luusua, Finlandia
Pokoje 3
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 52 m²
Piętro 1/1
Skontaktuj się z przedstawicielem Habita, aby uzyskać więcej informacji na temat tego obiektu.
$164,409
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
