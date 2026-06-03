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Domy Szeregowe w Raahe sub region, Finlandia

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3 obiekty total found
Szeregowiec w Raahe, Finlandia
Szeregowiec
Raahe, Finlandia
Skontaktuj się z przedstawicielem Habita, aby uzyskać więcej informacji na temat tego obiektu.
$138,997
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Agencja
International real estate agency Habita
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Szeregowiec w Paavola, Finlandia
Szeregowiec
Paavola, Finlandia
Nieruchomość terraced w geotermalnym ogrzewaniu, który został ukończony w 2019 r., teraz pos…
$150,047
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Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Szeregowiec w Raahe, Finlandia
Szeregowiec
Raahe, Finlandia
Skontaktuj się z przedstawicielem Habita, aby uzyskać więcej informacji na temat tego obiektu.
$173,310
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Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Trustmont CapitalTrustmont Capital
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Parametry nieruchomości w Raahe sub region, Finlandia

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