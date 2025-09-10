Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy nad morzem na sprzedaż w Raahe sub region, Finlandia

Raahe
20
Siikajoki
3
Pyhajoki
3
1 obiekt total found
Dom wolnostojący 2 pokoi w Karinkanta, Finlandia
Dom wolnostojący 2 pokoi
Karinkanta, Finlandia
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Piętro 1/1
Mamy wspaniały dom wakacyjny na sprzedaż w Siikajoki Karinkannta, tuż nad morzem! Ten urzeka…
$111,192
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Typy nieruchomości w Raahe sub region.

domy wolnostojące

Parametry nieruchomości w Raahe sub region, Finlandia

