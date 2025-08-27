Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy na sprzedaż w Posio, Finlandia

2 obiekty total found
Dom 6 pokojów w Ahola, Finlandia
Dom 6 pokojów
Ahola, Finlandia
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 140 m²
Piętro 1/1
Posio jest otoczony oszałamiającymi krajobrazami i jest pięknym i osobistym domem, którego b…
$108,326
Dom wolnostojący 5 pokojów w Posio, Finlandia
Dom wolnostojący 5 pokojów
Posio, Finlandia
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 147 m²
Piętro 1/1
This lovely holiday home needs a new owner. This upscale property is located in Posio, Karja…
$589,522
