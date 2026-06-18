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Domy Szeregowe w Porvoo, Finlandia

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17 obiektów total found
Szeregowiec w Porvoo sub region, Finlandia
Szeregowiec
Porvoo sub region, Finlandia
$243,792
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Agencja
International real estate agency Habita
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Szeregowiec w Mossakrog, Finlandia
Szeregowiec
Mossakrog, Finlandia
$207,903
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Agencja
International real estate agency Habita
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Szeregowiec w Porvoo sub region, Finlandia
Szeregowiec
Porvoo sub region, Finlandia
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$685,266
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Agencja
International real estate agency Habita
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Billion Dollar BeautiesBillion Dollar Beauties
Szeregowiec w Porvoo sub region, Finlandia
Szeregowiec
Porvoo sub region, Finlandia
$207,903
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Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
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Szeregowiec w Kerkkoo, Finlandia
Szeregowiec
Kerkkoo, Finlandia
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$130,084
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Agencja
International real estate agency Habita
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Szeregowiec w Hamari, Finlandia
Szeregowiec
Hamari, Finlandia
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$202,096
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Agencja
International real estate agency Habita
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TekceTekce
Szeregowiec w Hamari, Finlandia
Szeregowiec
Hamari, Finlandia
$184,673
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Agencja
International real estate agency Habita
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Szeregowiec w Mossakrog, Finlandia
Szeregowiec
Mossakrog, Finlandia
$180,028
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Agencja
International real estate agency Habita
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Szeregowiec w Mossakrog, Finlandia
Szeregowiec
Mossakrog, Finlandia
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$231,132
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Agencja
International real estate agency Habita
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Szeregowiec w Kerkkoo, Finlandia
Szeregowiec
Kerkkoo, Finlandia
$78,980
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Agencja
International real estate agency Habita
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Szeregowiec w Mossakrog, Finlandia
Szeregowiec
Mossakrog, Finlandia
$213,710
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Agencja
International real estate agency Habita
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Szeregowiec w Porvoo sub region, Finlandia
Szeregowiec
Porvoo sub region, Finlandia
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$170,736
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Agencja
International real estate agency Habita
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Szeregowiec w Hamari, Finlandia
Szeregowiec
Hamari, Finlandia
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$182,351
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Agencja
International real estate agency Habita
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Szeregowiec w Porvoo sub region, Finlandia
Szeregowiec
Porvoo sub region, Finlandia
$277,591
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Agencja
International real estate agency Habita
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Szeregowiec w Hamari, Finlandia
Szeregowiec
Hamari, Finlandia
$196,869
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Agencja
International real estate agency Habita
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Szeregowiec 3 pokoi w Porvoo sub region, Finlandia
Szeregowiec 3 pokoi
Porvoo sub region, Finlandia
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 99 m²
Liczba kondygnacji 2
Semidetached houses - special price offer from the finnish developer  We build houses in …
$266,904
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Szeregowiec 3 pokoi w Porvoo sub region, Finlandia
Szeregowiec 3 pokoi
Porvoo sub region, Finlandia
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 99 m²
Liczba kondygnacji 2
New house - special price from developer We build houses in Finland more then 15 years (h…
$268,981
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Parametry nieruchomości w Porvoo, Finlandia

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