Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Finlandia
  3. Pielinen Karelia
  4. Mieszkania
  5. Dom

Domy na sprzedaż w Pielinen Karelia, Finlandia

1 obiekt total found
Dom 6 pokojów w Nurmes, Finlandia
Dom 6 pokojów
Nurmes, Finlandia
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 215 m²
Piętro 1/3
Puukari stop, wspaniały kompleks trzech budynków logowania w niebezpiecznym krajobrazie w Pó…
$259,597
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Pielinen Karelia, Finlandia

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się