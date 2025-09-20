Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy z tarasem na sprzedaż w Oulunkaari sub region, Finlandia

Ii
4
1 obiekt total found
Dom 5 pokojów w Ii, Finlandia
Dom 5 pokojów
Ii, Finlandia
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 215 m²
Piętro 1/2
Skontaktuj się z przedstawicielem Habita, aby uzyskać więcej informacji na temat tego obiektu.
$292,162
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
