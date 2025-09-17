Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Finlandia
  3. Oulu sub-region
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Basen

Domy z basenem na sprzedaż w Oulu sub region, Finlandia

Oulu
28
Oulunsalo
7
Kempele
6
Liminka
3
1 obiekt total found
Dom 5 pokojów w Haukipudas, Finlandia
Dom 5 pokojów
Haukipudas, Finlandia
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 184 m²
Piętro 1/2
Skontaktuj się z przedstawicielem Habita, aby uzyskać więcej informacji na temat tego obiektu.
$466,727
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Oulu sub region, Finlandia

z Taras
z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się