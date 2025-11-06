Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  2. Finlandia
  3. Oulu sub-region
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie
  6. Basen

Mieszkania z basenem na sprzedaż w Oulu sub region, Finlandia

Mieszkanie 3 pokoi w Oulu sub region, Finlandia
Mieszkanie 3 pokoi
Oulu sub region, Finlandia
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 76 m²
Piętro 3/8
Skontaktuj się z przedstawicielem Habita, aby uzyskać więcej informacji na temat tego obiektu.
$98,973
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
