  1. Realting.com
  2. Finlandia
  3. Oulu
  4. Wynajem długoterminowy
  5. Mieszkanie

Wynajem długoterminowy mieszkań i apartamentów w Oulu, Finlandia

1 obiekt total found
Mieszkanie 2 pokoi w Oulu sub region, Finlandia
Mieszkanie 2 pokoi
Oulu sub region, Finlandia
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 41 m²
Piętro 3/8
Przestronne jednopokojowe mieszkanie dostępne do wynajęcia w okolicy Toppilansalmi. Kuchnia…
$915
za miesiąc
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
