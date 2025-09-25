Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Finlandia
  3. Oulu
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie
  6. Basen

Mieszkania z basenem na sprzedaż w Oulu, Finlandia

1 pokojowe
6
2 pokojowe
19
3 pokojowe
4
1 obiekt total found
Mieszkanie 3 pokoi w Oulu sub region, Finlandia
Mieszkanie 3 pokoi
Oulu sub region, Finlandia
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 76 m²
Piętro 3/8
Skontaktuj się z przedstawicielem Habita, aby uzyskać więcej informacji na temat tego obiektu.
$105,055
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
