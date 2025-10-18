Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Finlandia
  3. Sawonia Północna
  4. Komercyjne
  5. Hotel

Hotele na sprzedaż w Sawonia Północna, Finlandia

nieruchomości komercyjne
3
Hotel Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Hotel 972 m² w Kuopio sub region, Finlandia
Hotel 972 m²
Kuopio sub region, Finlandia
Powierzchnia 972 m²
Piętro 1/2
A complex of five properties with 12 holiday apartments. Built in 2008. Partially own shore …
$1,46M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się