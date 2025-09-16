Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Finlandia
  3. Ostrobotnia Północna
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Basen

Domy z basenem na sprzedaż w Ostrobotnia Północna, Finlandia

Oulu sub region
40
Raahe sub region
29
Oulu
28
Raahe
22
Pokaż więcej
2 obiekty total found
Dom 5 pokojów w Haukipudas, Finlandia
Dom 5 pokojów
Haukipudas, Finlandia
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 184 m²
Piętro 1/2
Skontaktuj się z przedstawicielem Habita, aby uzyskać więcej informacji na temat tego obiektu.
$466,727
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Dom wolnostojący 2 pokoi w Karinkanta, Finlandia
Dom wolnostojący 2 pokoi
Karinkanta, Finlandia
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Piętro 1/1
Mamy wspaniały dom wakacyjny na sprzedaż w Siikajoki Karinkannta, tuż nad morzem! Ten urzeka…
$111,405
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Udać się

Typy nieruchomości w Ostrobotnia Północna.

domy wolnostojące

Parametry nieruchomości w Ostrobotnia Północna, Finlandia

z Taras
z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się