Mieszkania z tarasem na sprzedaż w North Karelia, Finlandia

Mieszkanie 1 pokój w Joensuu sub region, Finlandia
Mieszkanie 1 pokój
Joensuu sub region, Finlandia
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 27 m²
Piętro 5/6
Szukasz stabilnej i wysokiej jakości inwestycji w najbardziej pożądanej lokalizacji w mieści…
$171,191
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
