  1. Realting.com
  2. Finlandia
  3. Loimaa sub-region
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Taras

Domy z tarasem na sprzedaż w Loimaa sub region, Finlandia

1 obiekt total found
Dom 6 pokojów w Marttila, Finlandia
Dom 6 pokojów
Marttila, Finlandia
Pokoje 6
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 312 m²
Piętro 1/2
Skontaktuj się z przedstawicielem Habita, aby uzyskać więcej informacji na temat tego obiektu.
$408,228
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Parametry nieruchomości w Loimaa sub region, Finlandia

Tanie
Luksusowe
