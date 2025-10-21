Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Finlandia
  3. Lohja
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie
  6. Nieruchomość w pobliżu jeziora

Mieszkania nad jeziorem na sprzedaż w Lohja, Finlandia

W tym regionie nie znaleziono żadnych obiektów. Bądź pierwszym, który doda swój obiekt do naszej platformy
Podobne obiekty w pobliżu

Nieruchomości na sprzedaż można obejrzeć w innych działach naszego portalu
Willa 3 pokoi w Kittila, Finlandia
Willa 3 pokoi
Kittila, Finlandia
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 53 m²
Piętro 1/2
Cozy villa on the banks of the Ounasjoki river. On the large property you will find a cottag…
$174,430
Mieszkanie 2 pokoi w Helsinki sub region, Finlandia
Mieszkanie 2 pokoi
Helsinki sub region, Finlandia
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Piętro 6/6
Now for sale in Ruoholahti, a nicely sized one-bedroom apartment on the top floor. Spacious …
$282,253
Mieszkanie 4 pokoi w Tyry, Finlandia
Mieszkanie 4 pokoi
Tyry, Finlandia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 96 m²
Piętro 1/2
Skontaktuj się z przedstawicielem Habita, aby uzyskać więcej informacji na temat tego obiektu.
$145,675
Tut TravelTut Travel
Mieszkanie 1 pokój w Rovaniemi sub region, Finlandia
Mieszkanie 1 pokój
Rovaniemi sub region, Finlandia
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Piętro 1/4
Skontaktuj się z przedstawicielem Habita, aby uzyskać więcej informacji na temat tego obiektu.
$108,872
Dom 3 pokoi w Keminmaa, Finlandia
Dom 3 pokoi
Keminmaa, Finlandia
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 82 m²
Piętro 1/1
Skontaktuj się z przedstawicielem Habita, aby uzyskać więcej informacji na temat tego obiektu.
$80,406
Mieszkanie 4 pokoi w Helsinki sub region, Finlandia
Mieszkanie 4 pokoi
Helsinki sub region, Finlandia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 82 m²
Piętro 3/3
Skontaktuj się z przedstawicielem Habita, aby uzyskać więcej informacji na temat tego obiektu.
$173,000
Estate Service 24Estate Service 24
Mieszkanie 4 pokoi w Kotka Hamina sub region, Finlandia
Mieszkanie 4 pokoi
Kotka Hamina sub region, Finlandia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 81 m²
Piętro 3/3
This home is immediately vacant for the next one. The housing company is well maintained, se…
$104,190
Mieszkanie 2 pokoi w Lieto, Finlandia
Mieszkanie 2 pokoi
Lieto, Finlandia
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 63 m²
Piętro 1/1
Skontaktuj się z przedstawicielem Habita, aby uzyskać więcej informacji na temat tego obiektu.
$160,954
Dom 6 pokojów w Salla, Finlandia
Dom 6 pokojów
Salla, Finlandia
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 147 m²
Piętro 1/1
Skontaktuj się z przedstawicielem Habita, aby uzyskać więcej informacji na temat tego obiektu.
$186,136
Property InvestProperty Invest
Mieszkanie 1 pokój w Pyhajoki, Finlandia
Mieszkanie 1 pokój
Pyhajoki, Finlandia
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 52 m²
Piętro 2/4
Skontaktuj się z przedstawicielem Habita, aby uzyskać więcej informacji na temat tego obiektu.
$137,507
Dom 5 pokojów w Karjenniemi, Finlandia
Dom 5 pokojów
Karjenniemi, Finlandia
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 116 m²
Piętro 1/1
Skontaktuj się z przedstawicielem Habita, aby uzyskać więcej informacji na temat tego obiektu.
$186,136
Mieszkanie 2 pokoi w Helsinki sub region, Finlandia
Mieszkanie 2 pokoi
Helsinki sub region, Finlandia
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Piętro 3/6
Skontaktuj się z przedstawicielem Habita, aby uzyskać więcej informacji na temat tego obiektu.
$209,639
