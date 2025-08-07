Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Finlandia
  3. Liperi
  4. Mieszkania
  5. Dom

Domy na sprzedaż w Liperi, Finlandia

2 obiekty total found
Dom 2 pokoi w Liperi, Finlandia
Dom 2 pokoi
Liperi, Finlandia
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Piętro 1/1
Niedrogi dom jednoosobowy obok centrum Liperi, 29 km od Joensuu. Doskonały dostęp do drogi. …
$68,750
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Willa 3 pokoi w Salonnena, Finlandia
Willa 3 pokoi
Salonnena, Finlandia
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 92 m²
Piętro 1/1
Na sprzedaż unikalny kompleks na brzegu jasnego jeziora - wysokiej jakości willa zbudowana z…
$260,666
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
