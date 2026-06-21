Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Finlandia
  3. Lieksa
  4. Mieszkania
  5. Dom

Domy na sprzedaż w Lieksa, Finlandia

;
wille
5
7 obiektów total found
Willa w Merilanranta, Finlandia
Willa
Merilanranta, Finlandia
$406,514
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Dom wolnostojący w Lieksa, Finlandia
Dom wolnostojący
Lieksa, Finlandia
$80,141
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Dom w Purnuvaara, Finlandia
Dom
Purnuvaara, Finlandia
$89,405
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Value OneValue One
Willa w Merilanranta, Finlandia
Willa
Merilanranta, Finlandia
Nowoczesny kompaktowy kabina log znajduje się w cichej lokalizacji w Loma- Koli na stoku Kär…
$148,087
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Willa w Merilanranta, Finlandia
Willa
Merilanranta, Finlandia
$569,120
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Willa w Lieksa, Finlandia
Willa
Lieksa, Finlandia
Zbudowany w 2010 roku, willa wykonana z dzienników termalnych oferuje wysokiej jakości wypoc…
$192,804
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
TekceTekce
Willa w Merilanranta, Finlandia
Willa
Merilanranta, Finlandia
$174,220
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Realting.com
Udać się