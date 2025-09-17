Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Finlandia
  3. Lahti sub-region
  4. Mieszkania
  5. Dom wolnostojący
  6. Nieruchomość w pobliżu jeziora

Dom wolnostojący nad jeziorem na sprzedaż w Lahti sub region, Finlandia

Dom wolnostojący Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Dom wolnostojący 6 pokojów w Sorronniemi, Finlandia
Dom wolnostojący 6 pokojów
Sorronniemi, Finlandia
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 139 m²
Piętro 1/1
Skontaktuj się z przedstawicielem Habita, aby uzyskać więcej informacji na temat tego obiektu.
$634,526
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Lahti sub region, Finlandia

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się