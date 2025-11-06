Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Finlandia
  3. Kuopio sub-region
  4. Mieszkania
  5. Willa

Wille na sprzedaż w Kuopio sub region, Finlandia

2 obiekty total found
Willa 5 pokojów w Tuusniemi, Finlandia
Willa 5 pokojów
Tuusniemi, Finlandia
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 117 m²
Piętro 1/2
Willa w Litmaniemi Kuopio na przestronnej plażowej działce odpowiedniej dla jeszcze większyc…
$341,769
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Willa 36 pokojów w Kuopio sub region, Finlandia
Willa 36 pokojów
Kuopio sub region, Finlandia
Pokoje 36
Sypialnie 24
Liczba łazienek 12
Powierzchnia 879 m²
Piętro 1/2
A total of five properties with 12 holiday apartments. Built in 2008. Partly on the shore of…
$1,45M
