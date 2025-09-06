Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Finlandia
  3. Kuopio sub-region
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Basen

Domy z basenem na sprzedaż w Kuopio sub region, Finlandia

Kuopio
16
1 obiekt total found
Dom 6 pokojów w Kuopio sub region, Finlandia
Dom 6 pokojów
Kuopio sub region, Finlandia
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 148 m²
Piętro 2/2
Skontaktuj się z przedstawicielem Habita, aby uzyskać więcej informacji na temat tego obiektu.
$308,981
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Udać się

Typy nieruchomości w Kuopio sub region.

domy wolnostojące

Parametry nieruchomości w Kuopio sub region, Finlandia

z Taras
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się