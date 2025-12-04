Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Finlandia
  3. Kotka-Hamina sub-region
  4. Wynajem długoterminowy
  5. Nieruchomości komercyjne

Wynajem długoterminowy nieruchomości komercyjnych w Kotka Hamina sub region, Finlandia

Kotka
4
Nieruchomości komercyjne Usuwać
Wyczyść
4 obiekty total found
Pomieszczenie biurowe 223 m² w Petajasuo, Finlandia
Pomieszczenie biurowe 223 m²
Petajasuo, Finlandia
Powierzchnia 223 m²
Piętro 1/1
Skontaktuj się z przedstawicielem Habita, aby uzyskać więcej informacji na temat tego obiektu
$2,211
za miesiąc
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Nieruchomości komercyjne 983 m² w Kotka Hamina sub region, Finlandia
Nieruchomości komercyjne 983 m²
Kotka Hamina sub region, Finlandia
Powierzchnia 983 m²
Piętro 1/1
Skontaktuj się z przedstawicielem Habita, aby uzyskać więcej informacji na temat tego obiektu
$4,566
za miesiąc
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Pomieszczenie biurowe 592 m² w Kotka Hamina sub region, Finlandia
Pomieszczenie biurowe 592 m²
Kotka Hamina sub region, Finlandia
Powierzchnia 592 m²
Piętro 1/1
Skontaktuj się z przedstawicielem Habita, aby uzyskać więcej informacji na temat tego obiektu
$4,917
za miesiąc
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Nieruchomości komercyjne 35 m² w Kotka Hamina sub region, Finlandia
Nieruchomości komercyjne 35 m²
Kotka Hamina sub region, Finlandia
Powierzchnia 35 m²
Piętro -1/2
Skontaktuj się z przedstawicielem Habita, aby uzyskać więcej informacji na temat tego obiektu
$290
za miesiąc
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się