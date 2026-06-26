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Domy Szeregowe w Kotka, Finlandia

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8 obiektów total found
Szeregowiec w Kotka Hamina sub region, Finlandia
Szeregowiec
Kotka Hamina sub region, Finlandia
$154,946
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Agencja
International real estate agency Habita
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Szeregowiec w Petajasuo, Finlandia
Szeregowiec
Petajasuo, Finlandia
$162,025
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Agencja
International real estate agency Habita
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Szeregowiec w Kotka Hamina sub region, Finlandia
Szeregowiec
Kotka Hamina sub region, Finlandia
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$219,518
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Agencja
International real estate agency Habita
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Value OneValue One
Szeregowiec w Kotka Hamina sub region, Finlandia
Szeregowiec
Kotka Hamina sub region, Finlandia
Skontaktuj się z przedstawicielem Habita, aby uzyskać więcej informacji na temat tego obiektu.
$126,600
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Agencja
International real estate agency Habita
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Szeregowiec w Kaarniemi, Finlandia
Szeregowiec
Kaarniemi, Finlandia
$113,128
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Agencja
International real estate agency Habita
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Szeregowiec w Kotka Hamina sub region, Finlandia
Szeregowiec
Kotka Hamina sub region, Finlandia
Ten trójkąt dom jest atmosferą i harmonijnie piękne spacery przez mieszkanie. Dom jest ideal…
$179,405
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Agencja
International real estate agency Habita
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TekceTekce
Szeregowiec w Kotka Hamina sub region, Finlandia
Szeregowiec
Kotka Hamina sub region, Finlandia
$136,400
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Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
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Szeregowiec w Parikka, Finlandia
Szeregowiec
Parikka, Finlandia
Skontaktuj się z przedstawicielem Habita, aby uzyskać więcej informacji na temat tego obiektu.
$78,980
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Agencja
International real estate agency Habita
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Parametry nieruchomości w Kotka, Finlandia

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